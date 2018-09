Grandes marcas internacionais não aderem à "Braderie"

O principal mercado de rua do Luxemburgo, a conhecida "Braderie", é na próxima segunda-feira, na capital. A Associação Comercial da Cidade do Luxemburgo lamenta que as grandes marcas internacionais não participem numa das iniciativas de maior impacto económico na vida dos comerciantes do país.

O principal mercado de rua do Luxemburgo, a conhecida "Braderie", é na próxima segunda-feira, na capital. A Associação Comercial da Cidade do Luxemburgo lamenta que as grandes marcas internacionais não participem numa das iniciativas de maior impacto económico na vida dos comerciantes do país.

São esperadas 150 mil pessoas, mas mesmo assim as grandes marcas internacionais não reconhecem o impacto económico da "Braderie" e voltam a não participar num dos dias de maiores promoções e afluência de clientes.

Em declarações à edição francesa do Wort, a diretora da Associação Comercial da Cidade do Luxemburgo (UCVL, sigla em francês) Anne Darin-Jaulin lamenta que "algumas grandes marcas internacionais não percebam o volume de negócios que poderiam ter neste dia nas suas lojas da capital".



Para a diretora, "[estes espaços comerciais] não aderem ao conceito de liquidação associado ao termo "brader" (venda em português) e não encontram vantagens económicas na participação". Anne Darin-Jaulin dá o exemplo de uma conhecida marca francesa de marroquinaria que se mostrou interessada em participar, mas que foi proibida pela casa-mãe.



Num momento, em que os comerciantes se queixam que as obras na capital afetam negativamente o negócio, a vice-presidente da UCVL Mireille Rahme-Bley sublinha a importância do mercado na conjuntura económica atual até porque "os lucros são altos para os comerciantes".

Outra opinião tem o vereador da cidade de Luxemburgo Patrick Goldschmid que garante que "os comerciantes das outras cidades também se queixam com uma baixa de cerca de 30% nas vendas e as obras não podem servir como justificação para a diminuição das vendas e para o encerramento, nos últimos meses, de alguns espaços comerciais na capital".

Patrick Goldschmidt também avança que os comerciantes "fazem metade da sua faturação mensal" neste dia. É pelo impacto económico que tem "que este mercado tem de continuar", diz o vereador.

Números da "Braderie"



Cerca de 70% das lojas da capital participam na "Braderie". Em números exatos, são 362 pontos de venda e 2.101 metros de stands. "A maioria dos aderentes comercializa roupa, sapatos e acessórios, mas há também 35 tendas de comida e 22 associações e instituições", avança a diretora da UCVL.

Com as legislativas de outubro, há também dez espaços reservados aos partidos políticos.

O preço do comércio ao ar livre, na zona Ville-Haute (zona da Royal Hamillius), varia entre os 300 e os 450 euros. Para se ter um stand de quatro metros em frente ao estabelecimento comercial, cada sócio da UCVL paga 300 euros. Os não-sócios pagam 450 euros.

Para o mercado, a cidade é dividida em quatro zonas, sendo a zona 1 a mais frequentada e a zona 4 a menos frequentada, sendo esse o critério para o preço por metro das barracas.

Neste dia, os transportes públicos são gratuitos e as autoridades recomendam o estacionamento nos parques à volta da cidade.



De recordar que a "Braderie" é principal mercado de rua da Grande Região e o segundo maior da Europa, depois do de Lille, e vai já 89ª edição.