Esch-sur-Alzette

Grande simulacro no túnel de Micheville condiciona trânsito no domingo

Tiago RODRIGUES Vai ser realizado um simulacro à escala real no túnel de Micheville, em Esch-sur-Alzette, durante a manhã de domingo. Saiba quais os bloqueios e os desvios na estrada.

A Administração de Pontes e Estradas e o Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), em colaboração com a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) e a polícia, vão realizar um simulacro à escala real no túnel de Micheville, em Esch-sur-Alzette, este domingo, 12 de junho, entre as 7h e as 13h.

Saiba os bloqueios e desvios previstos:

O túnel de Micheville será bloqueado em ambos os sentidos. O tráfego proveniente de França será desviado do cruzamento Belval-Gare através do troço Esch-Belval, utilizando os sinais fixos "D1" para o cruzamento Belval-University em direção à rotunda de Raemerich.





O tráfego proveniente da rotunda de Raemerich é desviado do cruzamento Belval-University através do troço Esch-Belval, utilizando o sistema fixo de sinalização "D2" até ao cruzamento Belval-Gare em direção a França.

Estes exercícios são obrigatórios para garantir a segurança dos utentes do túnel em caso de incidente, como estipulado no artigo 37.º do regulamento grão-ducal de 20 de dezembro de 2007, sobre medidas de segurança aplicáveis em certos túneis rodoviários.



