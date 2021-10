O corte de energia foi registado esta manhã no site da Creos, empresa que gere as redes de eletricidade do Grão-Ducado.

Energia

Grande parte da capital ficou sem eletricidade durante uma hora na manhã deste domingo

Tiago RODRIGUES O centro da cidade do Luxemburgo e o distrito de Limpertsberg foram afetados por uma falha de energia durante cerca de uma hora na manhã deste domingo.

O corte de energia foi registado esta manhã no site da Creos, empresa que gere as redes de eletricidade do Grão-Ducado. O incidente ocorreu entre as 7h59 e as 8h57.



A falha de energia foi sentida em várias partes da capital, incluindo o centro e o distrito de Limpertsberg, mas a situação ficou resolvida ao fim de cerca de uma hora.

Ainda não foi possível esclarecer a origem do problema e a sua extensão.

