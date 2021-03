Na manhã desta terça-feira, mais de 100 agentes da autoridade executaram mandados de prisão e buscas domiciliares por todo o país, nomeadamente, em Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Remich e Strassen.

Grande operação policial tomou conta do Luxemburgo nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira, mais de 100 agentes da autoridade executaram mandados de prisão e buscas domiciliares por todo o país, nomeadamente, em Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Remich e Strassen.

O dia começou agitado nesta terça-feira, no Luxemburgo. Be, cedo. às 5h30 da manhã, várias unidades especiais da polícia colocaram em marcha uma missão conjunta, que se espalhou por vários pontos do país. No total, terão sido mais de 100 profissionais, avançou o Wort.

Em Esch-sur-Alzette, a brigada terá entrado em prédios na na Rue de Luxembourg e quando sairam, por volta das 11horas, levaram dois veículos, um deles com placa alemã.

Já em Remich, os policiais conduziram investigações num bar de shisha e num até pouco depois do meio-dia. Ao mesmo tempo, uma equipa conduzia uma busca na Rue de Warken em Ettelbrück, que terá durado perto de quatro horas. As forças de segurança também foram vistas em grande número nas ruas em Strassen.

De acordo com informações do “Luxemburger Wort”, a Europol está no comando da operação, que aconteceu depois de um pedido internacional de assistência jurídica do Ministério Público de Lille, França, e no contexto do narcotráfico internacional e do crime organizado. Neste caso, uma organização criminosa sérvio-montenegrina.









