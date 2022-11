Várias equipas das forças de segurança, incluindo a unidade especial da polícia, estiveram em Neunhausen.

Polícia

Grande operação policial no norte do Luxemburgo na terça-feira

Diana ALVES Várias equipas das forças de segurança, incluindo a unidade especial da polícia, estiveram em Neunhausen.

A localidade de Neunhausen, no cantão de Wiltz, no norte do Luxemburgo, foi palco de uma grande operação policial esta terça-feira. De acordo com as autoridades, a operação obrigou à intervenção da unidade especial da polícia, mas não há registo de feridos.

Numa nota enviada às redações, a polícia indica que foi chamada ao local por volta das 9h15, sendo informada de que "um residente de um apartamento particular estaria possivelmente em perigo".

O alerta levou a que várias equipas das forças de segurança, incluindo a unidade especial da polícia, e a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) fossem chamadas ao local e a que fosse também criado um perímetro de segurança.

As autoridades referem que a unidade especial da polícia chegou a Neunhausen por volta das 12h e que a pessoa em questão foi encontrada no apartamento, sem ferimentos. Nenhuma outra pessoa ficou ferida durante a operação.

As medidas de segurança foram levantadas pouco depois das 12h. Não foram avançados mais detalhes sobre o caso.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.