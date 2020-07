Mais de uma centena de agentes participaram numa operação de busca judicial em 32 lugares na comarca da cidade do Luxemburgo e 14 na comarca de Diekirch.

Grande operação policial contra a pornografia com menores no Grão Ducado

Foi a partir de informações dadas pela interpol que uma centena de agentes e oficiais da polícia judiciária procederam, de segunda-feira à passada quinta-feira, a um conjunto de buscas com mandado judicial no domicílio de 46 pessoas no Luxemburgo.

Essas pessoas são suspeitas de terem na sua posse material pornográfico com menores e pedófilo. Foram feitas 14 buscas judiciais na comarca de Dierkirch e 32 na comarca da capital. Numerosos documentos vão ser analisados pela polícia científica.

As autoridades qualificaram de "inquietante" que parte dos suspeitos sejam menores. A idade das 46 pessoas que foram objeto desta operação judicial varia entre os 11 e os 70 anos.

A polícia fez questão em esclarecer que esta operação é feita contra pessoas individuais e não contra uma rede criminosa.

Os responsáveis fazem notar que o fenómeno da pornografia com menores e pedófilia tem crescido nos últimos tempo. E precisam que esta operação não está ligada à que se verificou recentemente na Alemanha.

