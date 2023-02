Cinco corporações de bombeiros combateram as chamas que deflagraram esta madrugada de terça-feira numa casa residencial.

Samu

Grande incêndio em habitação faz um ferido em Rameldange

Redação Cinco corporações de bombeiros combateram as chamas que deflagraram esta madrugada de terça-feira numa casa residencial.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas o fogo espalhou-se com intensidade por uma casa na rua "an der Retsch", em Rameldange, perto de Niederanven, nesta madrugada.

Uma pessoa ficou ferida e teve de ser assistida, indica o relatório das forças de socorro, não revelando a gravidade dos ferimentos.

Mãe e sete filhos morreram asfixiados pelo fumo do incêndio na casa Só o pai sobreviveu porque foi salvo por um vizinho. A mãe e as crianças abrigaram-se das chamas no sótão, falecendo devido à inalação do fumo.

O alerta foi dado pelas 03h30 da noite e uma grande operação de resgate e combate às chamas foi organizada. No local, estiveram as equipas de Niederanven, Mensdorf, Sandweiler, Hesperange e da capital do Luxemburgo a dominar o incêndio que danificou bastante a fachada da casa.

No local estiveram ainda equipas do Samu e duas ambulâncias de Lintgen e do Luxemburgo que transportou o ferido.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.