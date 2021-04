Não há feridos. Polícia está a investigar.

Grande incêndio destrói cervejaria Diekircher na madrugada de domingo

Redação

Na noite de sábado para domingo, ocorreu um grande incêndio na antiga cervejaria de Diekirch. O incêndio foi comunicado aos serviços de emergência por volta das 00h30.

No momento do incêndio, o edifício estava praticamente vazio. As chamas não se espalharam para a nova cervejaria vizinha.

Quando o corpo de bombeiros chegou, o corredor de 900 metros quadrados estava queimando em todos os andares - a parede de chamas tinha vários metros de altura e podia ser vista por vários quilómetros. “Quando chegas para uma missão e as chamas já estão tão altas, sabes que provavelmente não sobrará muito do prédio”, disse à edição Alemã do Wort Cédric Gantzer do CGDIS na manhã de domingo. "Nós lutamos a noite toda."

Cerca de 100 bombeiros de oito centros de operações participaram da operação de grande escala, para a qual o Centro de Gestão de Operações (CGO) foi ativado. O fogo só foi controlado por volta das 2h30 - mas o trabalho de extinção continuou e provavelmente se estende-se até início da tarde. Não há feridos.

A polícia não foi capaz de fornecer qualquer informação na manhã de domingo sobre a possível causa do incêndio e pediu a toda a gente que tenha informações para contactar através do telefone 244 801 000 ou e-mail police.diekirchvianden@police.etat.lu.

