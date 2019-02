O engenho explosivo foi descoberto na manhã desta segunda feira. A rue Antoine foi fechada à circulação.

Granada descoberta numa cave em Cessange

O engenho explosivo foi descoberto na manhã desta segunda feira. A rue Antoine foi fechada à circulação.

Após a explosão que vitimou dois suboficiais no paiol de Waldhof na semana passada e a descoberta de uma caixa de explosivos em Belvaux no fim de semana, o serviço de desminagem foi chamado a intervir no bairro da capital para evacuar a cave de uma casa no bairro de Cessange onde estaria uma granada.



Segundo a edição francesa do Luxemburguer Wort, a granada foi descoberta numa casa situada na rue Antoine. As autoridades estão no local desde esta manhã a tentar desativar o engenho, pelo que a circulação na rua está interdita.

Na semana passada, dois suboficiais morreram numa explosão no paiol de Waldhof quando preparavam o transporte de um engenho explosivo da II Guerra Mundial para a Bélgica. Este domingo, um homem encontrou uma caixa de granadas numa casa na rua de Soleuvre, em Belvaux.





