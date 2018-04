Ministro das Finanças apresentou no Parlamento a atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento (PSC) com perspetivas muito positivas.

Gramegna aponta para crescimento de 4% até 2020

Ministro das Finanças apresentou no Parlamento a atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento (PSC) com perspetivas muito positivas.

Uma evolução favorável que perspetiva taxas de crescimento de 4% entre 2018 e 2022 e de 3% em 2022: este foi o cenário geral traçado por Pierre Gramegna, ministro das Finanças, na atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento (PSC) que apresentou hoje aos deputados no Parlamento.

Segundo os dados divulgados pelo ministro, "o emprego vai conhecer um aumento contínuo de 3% por ano, implicando isto que o desemprego prossiga a descida até um nível próximo dos 5%".

Entretanto, "a Administração Central fechou o exercício de 2017 com uma situação mais positiva do que o previsto no Orçamento, pois o défice projetado era de 1.039 milhões de euros, mas quedou-se 220 milhões, ou seja, uma melhoria de 819 milhões de euros, apesar da reforma fiscal, do desaparecimento progressivo das receitas de IVA do comércio eletrónico ou da subida do investimento público para um nível recorde".

"Sinto-me muito satisfeito com a melhoria espetacular da situação na Administração Central que se explica segundo dois fatores essenciais: por um lado, graças ao controlo rigoroso das despesas e mais particularmente dos custos de funcionamento do Estado; por outro, as receitas evoluem de forma favorável num contexto económico positivo", afirmou o ministro.



O saldo da Administração Pública no seu conjunto, englobando a Administração Central, as administrações locais e a Segurança Social, "apresenta um excedente de 858 milhões de euros, isto é, 1,5% do PIB, algo que representa um saldo estrutural de 2,2% do PIB e mantém o Luxemburgo dentro das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento". Entre 2018 e 2022, "está previsto que o saldo da Administração Central vá evoluindo para chegar, pela primeira vez desde 2008, a um excedente de 126 milhões de euros em 2021 e de 202 milhões no ano seguinte".

Quanto à Administração Pública no seu conjunto, a previsão aponta para "um excedente de 1.735 milhões em 2022 (2,4% do PIB)".



"Se, no início desta legislatura, o Luxemburgo ainda estava perto de uma derrapagem das suas finanças públicas, a situação agora está recuperada de forma duradoura. Conforme o demonstram os números, o Governo deixa aos seus sucessores umas finanças públicas em muito melhor estado do que aquelas que herdou", sublinhou Gramegna.



A trajetória da dívida pública é de "descida gradual para que se atinja, pela primeira vez desde 2011, um rácio inferior a 20% do PIB (18,8%) em 2022".







