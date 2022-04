Visita será de dois dias.

Grão-Duques visitam Portugal em maio

Marcelo convidou e Henri e Maria Teresa aceitaram. O casal grão-ducal vai visitar Portugal em maio deste ano a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Num curto comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Palácio grão-ducal pode ler-se que Henri e Maria Teresa vão estar no país a 11 e 12 de maio deste ano.

Por enquanto não foram divulgados mais pormenores sobre a visita dos duques a Portugal. A última vez que os dois chefes de Estado estiveram juntos foi em maio de 2017, quando Marcelo esteve no Luxemburgo a convite de Henri. Na altura, um dos pontos altos da visita foi a peregrinação ao santuário de Fátima, em Wiltz.

As boas relações entre os dois países e mesmo os dois representantes são bem conhecidas, sendo a maior comunidade estrangeira do Luxemburgo a portuguesa. Mesmo após a reeleição como Presidente da República, em janeiro de 2021, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu um telefonema do chefe de Estado luxemburguês para o felicitar pela renovação do mandato.

A visita a Portugal de Henri e Maria Teresa acontece ao mesmo tempo em que é organizada uma missão económica luxemburguesa a Portugal, de 10 a 13 de maio, e organizada pela Câmara de Comércio, pelo Ministério da Economia e pela embaixada do Luxemburgo em Portugal. Segundo a Câmara do Comércio, a missão "visa intensificar as relações económicas entre os dois países, promovendo as empresas luxemburguesas que procuram integrar o mercado português, e facilitando novas relações com empresas portuguesas".

O programa inclui, por exemplo, fóruns setoriais sobre a construção sustentável e visitas à 19ª edição da Tektónica – Feira Internacional da Construção e Obras Públicas, em Lisboa.



