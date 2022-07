Os tradicionais "garden party" regressaram ao castelo e contaram com também com a presença dos príncipes Guillaume e Stéphanie e o príncipe Louis. Veja as imagens.

Grão-duques oferecem festa nos jardins do Castelo de Berg. Veja as imagens

O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa voltaram a abrir os jardins do seu Castelo de Berg para as tradicionais festas de jardim, em junho. O levantamento de muitas restrições da pandemia permitiu que o casal grã-ducal pudesse retomar estes eventos, para durante umas horas conviver com os seus convidados, personalidades da política, cultura, negócios e sociedade.

Durante duas noites, na terça-feira e na quinta-feira, ontem, Henri e Maria Teresa desfrutaram juntamente com os convidados da beleza dos jardins do Castelo de Berg que acolheram as famosas "garden party". Os Grão-Duques herdeiros, os príncipes Guillaume e Stéphanie e o príncipe Louis também estiveram presentes nestes eventos informais. O embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, foi um dos convidados.

Foi assim a festa de quinta-feira.

Imagens da "garden party" de terça-feira, a festa que inaugurou o regresso das tradicionais festas no Castelo.

