Henri e Maria Teresa estiveram presentes no funeral da monarca, que se realizou esta segunda-feira em Londres.

Grão-Duques no último adeus à rainha de Inglaterra

Henri e Maria Teresa estiveram presentes no funeral da monarca, que se realizou esta segunda-feira em Londres.

Os grão-duques, Henri e Maria Teresa, estiveram entre os cerca de 2.000 convidados que estiveram presentes no funeral da rainha de Inglaterra esta segunda-feira.

O casal grão-ducal marcou presença nas cerimónias fúnebres da monarca, na Abadia de Westminster, em Londres, em representação do Luxemburgo.

Os grão-duques já tinham prestado uma última homenagem a Isabel II horas antes do funeral.

Além de um livro de condolências na embaixada britânica no Grão-Ducado, as comunas de Niederanven e Kopstal colocaram a bandeira a meia-haste esta segunda-feira.



A rainha de Inglaterra faleceu a 8 de setembro, aos 96 anos. As cerimónias fúnebres duraram 10 dias e terminaram esta segunda-feira com o enterro dos restos mortais no jazigo da família real inglesa no castelo de Windsor.

