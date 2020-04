"Esta mobilização não deve ser enfraquecida agora, para que os primeiros sinais de esperança possam em breve tornar-se uma realidade", pedem Henri e Maria Teresa.

Grão-Duques apelam ao esforço de todos para manter o confinamento

Redação

"Nesta quarta semana de contenção, LL. AA. RR. o Grão-Duque e a Grã-Duquesa continuam a saudar o esforço de mobilização sem precedentes da nossa sociedade como um todo, multiplicando os contactos com os atores no terreno em todos os domínios. Esta mobilização não deve ser enfraquecida agora, para que os primeiros sinais de esperança possam em breve tornar-se uma realidade."



Esta é a mensagem conjunta do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa a todos os residentes do Luxemburgo, divulgada esta sexta-feira, dia 10 abrid, de manhã. Os Grão-duques apelam para que todos se mantenham em confinamento, apesar desta medida já durar há quatro semanas.

Na mensagem voltam a elogiar a onda de solidariedade que a crise sanitária está a gerar entre todos. "Esta terrível provação cria uma incrível onda de solidariedade que irá transformar profundamente a nossa sociedade".

Os Grão-Duques lembram também que continuam em contacto com todos aqueles que estão no terreno a combater a epidemia no país. E agradecem a todos essa persistência. Depois de duas mensagens em separado, uma de Henri e outra de Maria Teresa ao povo luxemburguês, os Grão-Duques juntaram-se agora para apoiar o país, nesta crise do covid-19.

