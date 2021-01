Grão-duque visitou o Hall Victor-Hugo em Limpertsberg

O chefe de estado visitou esta segunda-feira o centro de vacinação no centro de vacinação das Hall Victor Hugo em Limpertsberg, agora que este voltou a abrir.

Redação O chefe de estado visitou esta segunda-feira o centro de vacinação no centro de vacinação das Hall Victor Hugo em Limpertsberg, agora que este voltou a abrir.

O Grão-Duque Henri foi recebido por volta das 13h30 desta segunda-feira pela ministra da Saúde Paulette Lenert e a burgomestre da cidade do Luxemburgo Lydie Polfer.

Durante uma visita guiada, o chefe de estado teve a oportunidade de ver o armazenamento, processamento e administração da vacina contra a covid-19.

A partir de hoje, mais pessoas no Luxemburgo vão receber a a vacina contra o novo coronavírus.



Em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Claude Wiseler do CSV, a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, explicou qual é a atual capacidade de vacinação do Victor Hugo, o primeiro centro aberto oficial do país. "Com uma abertura de 60 horas por semana, a capacidade de inoculação semanal é de cerca de 7.600 vacinas".



