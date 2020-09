Grão-Duque visita futuras instalações do Centro Nacional de Bombeiros e Salvamento

Acompanhado pela Ministra do Interior, Taina Bofferding, e pela Presidente da Câmara da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, o monarca foi ver o andamento da construção daquele que será "um dos quartéis mais modernos da Europa"

Luxemburgo 5

Acompanhado pela Ministra do Interior, Taina Bofferding, e pela Presidente da Câmara da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, o monarca foi ver o andamento da construção daquele que será "um dos quartéis mais modernos da Europa"

O Grão-Duque Henri visitou esta sexta-feira, 11 de setembro, as futuras instalações do Centro Nacional de Bombeiros e Salvamento (CNIS), na Boulevard de Kockelscheuer, na zona de Gasperich.

Acompanhado pela Ministra do Interior, Taina Bofferding, e pela Presidente da Câmara da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, o monarca foi ver com os próprios olhos o andamento da construção daquele que será "um dos quartéis mais modernos da Europa", segundo assinala o governo luxemburguês, em comunicado.

As instalações do CNIS albergarão a Direcção Geral do Corpo de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS), o Centro de Resposta a Emergências 112, o Instituto Nacional de Formação de Salvamento e o posto de bombeiros do Centro de Bombeiros e Salvamento do Luxemburgo (CIS), detalha o mesmo texto.

5

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

O documento do Ministério do Interior refere que além das futuras instalações do centro de salvamento de emergência 112, que será o centro nevrálgico do edifício, funcionará no mesmo local uma plataforma técnica para formação dos bombeiros voluntários e profissionais da CGDIS.

"O CNIS simbolizará tanto o agrupamento sob o mesmo teto de todos os intervenientes nos serviços de emergência como a vontade do Estado e dos municípios de responderem em conjunto às missões de protecção civil".

A obra, que foi lançada em 2004, só deverá estar concluída por inteiro em 2021, uma vez que, de acordo com a Presidente da Câmara, Lydie Polfer, a pandemia levou a alguns atrasos.

"Mesmo que os trabalhos não estejam totalmente concluídos até ao final do ano, principalmente devido à crise sanitária na covid-19, as instalações do CNIS estarão em breve disponíveis para alguns dos serviços administrativos, incluindo a Direcção-Geral CGDIS, que mudará no final do ano", avançou a autarca.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.