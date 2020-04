O primeiro-ministro e a ministra da saúde acompanharam Henri nesta deslocação ao ministério da saúde.

Grão-Duque visita célula de crise da pandemia

Redação

O Grão-Duque Henri deslocou-se ontem ao ministério da Saúde para conversar com os responsáveis da célula logística do centro de crise covid-19 no Luxemburgo.

A acompanhá-lo nesta visita estiveram Xavier Bettel, o primeiro-ministro e Paulette Lenert, a ministra da Saúde. Estes dois governantes e outros responsáveis deste apoio logístico às infraestruturas que lidam com a covid-19, mas também a outros setores deram a conhecer ao Grão-Duque o que está a ser feito no combate à pandemia do novo coronavírus no país.

O principal objetivo deste departamento de apoio logístico é o de evitar a rutura de stock a nível nacional de equipamentos essenciais ao combate ao novo coronavírus, onde se inclui os dispositivos médicos, materiais de proteção e medicamentos.

