O Grão-Duque Henri, que é também chefe do Exército, esteve na cerimónia, em Diekirch. Veja aqui as imagens.

Grão-Duque prestou homenagem aos dois militares vítimas da explosão em Waldhof

A explosão da bomba da Segunda Guerra Mundial, de 48 kg, causou dois mortos e dois feridos. O Grão-Duque não faltou à cerimónia militar.

Os dois militares que morreram vítimas da explosão de uma bomba da II Guerra Mundial, na passada quinta-feira, no paiol de Waldhof, foram homenageados pelo Exército esta quinta-feira. O Grão-Duque Henri, que é também chefe do Exército, esteve na cerimónia, em Diekirch.

O último adeus aos dois militares do Serviço de Desminagem das Forças Armadas do Luxemburgo (Sedal) teve lugar esta tarde no centro militar de Diekirch. Além do Grão-Duque Henri, "estiveram na cerimónia militar o principe Sébastien [o filho mais novo do soberano], o ministro da Defensa, François Bausch, vários membros do Exército luxemburguês, assim como familiares e amigos das vítimas", refere o Exército em comunicado.

Depois da cerimónia, os corpos dos dois militares seguiram para as respetivas localidades: Moutfort e Tarchamps (esta pertencente à comuna de Lac de la Haute-Sûre) para o "funeral com honras militares", de acordo com outra noutra divulgada na semana passada pelo Exército.



"O Governo irá descerrar, no centro militar de Diekirch, uma placa em memória dos membros do Exército que morreram no exercício das suas funções", revelou por sua vez o governo, também através de um comunicado.



O trágico caso teve lugar na passada quinta-feira, pelas 10h30, quando uma bomba de 48kg, da II Guerra Mundial, rebentou no momento em que os dois militares preparavam o seu transporte para ser "neutralizado" na Bélgica.



Além das duas vítimas mortais, outros dois militares que estavam no interior do depósito de armas ficaram feridos, um deles com gravidade.



Este é o primeiro caso de explosão de uma bomba com vítimas mortais dentro das instalações militares luxemburguesas.

Antes deste caso, o último acidente mortal no paiol de Waldhof remonta a 5 de dezembro de 2012. Nesse dia, um soldado de 22 anos foi mortalmente atingido a tiro por um outro militar, tendo sido condenado em 2015 a dois anos de prisão, dos quais 12 meses com pena suspensa por homicídio involuntário. O tribunal considerou que as regras básicas de segurança não foram respeitadas.