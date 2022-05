O Grão-Duque Henri vai presidir a cerimónia oficial do feriado instituído pela União Europeia.

9 de maio

Grão-Duque preside cerimónia do Dia da Europa em Esch-sur-Alzette

Henrique DE BURGO O Grão-Duque Henri vai presidir a cerimónia oficial do feriado instituído pela União Europeia. As celebrações vão ter lugar este ano em Esch-sur-Alzette.

A cerimónia oficial começa às 14h de segunda-feira, na praça da Resistência, na presença do Grão-Duque, do presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e outras individualidades.



A programação vai contar com 60 stands de informação no local. Haverá ainda mais 30 stands na "zona da juventude", no pátio da escola do Brill, no âmbito do Ano Europeu da Juventude, a partir das 13h.

O programa cultural inclui músicos e artistas ucranianos.

