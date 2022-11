O presidente Xi Jinping e o Grão-Duque Henri debateram os laços entre os dois países, num altura em que se assinalam 50 anos de relações diplomáticas entre os estados luxemburguês e chinês.

Grão-Duque. "O Luxemburgo está pronto para trabalhar mais com a China"

O presidente chinês Xi Jinping e o Grão-Duque Henri aproveitaram o 50º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre a China e o Luxemburgo, que se assinalou ontem, para debaterem e aprofundarem as relações bilaterais entre os dois países.

Segundo o Virgule, que cita a agência noticiosa chinesa Xinhua, o chefe de Estado chinês e o Grão-Duque Henri trocaram felicitações, esta quarta-feira, por ocasião de meio século de relações diplomáticas.

"Nos últimos 50 anos, a China e o Luxemburgo têm mantido o respeito mútuo e a confiança, dando um exemplo de relações amigáveis e de cooperação mutuamente benéfica entre países grandes e pequenos", disse Xi Jinping na mensagem dirigida ao Grão-Duque.



O chefe de Estado luxemburguês retribuiu, afirmando que "o Luxemburgo está pronto para trabalhar com a China para promover ainda mais a cooperação e os intercâmbios bilaterais e salvaguardar conjuntamente a paz e a estabilidade mundiais".

A agência noticiosa chinesa adiantou também que as felicitações diplomáticas, entre representantes ao mais alto nível dos dois países, também se estenderam a trocas de mensagens entre o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, e o chefe de governo luxemburguês, Xavier Bettel.

De acordo com a agência, o primeiro-ministro do Grão-Ducado manifestou o interesse do Luxemburgo em explorar com a China novas áreas de cooperação bilateral e promover o desenvolvimento estável das relações entre as duas partes.

Reforçar os laços económicos

A notícia na edição desta quinta-feira do Virgule avança que existem vários projetos em curso entre os dois países.

No final de 2019, as exportações do Luxemburgo para a China atingiram 199 milhões de euros, enquanto as importações se ficaram nos 2019 milhões. O comércio de serviços, na maioria financeiros, atingiu a marca de 1,18 mil milhões de euros.

Além das empresas luxemburguesas presentes na China, os chineses também têm investido no Grão-Ducado, através da compra de ações em grandes empresas do país.

A importância da Cargolux nas ligações aéreas comerciais entre os dois países - desde o lançamento, em 2014, da rota Zhengzhou-Luxemburgo já foram realizados mais de 10.000 voos - e a colaboração entre os dois países durante a pandemia foram igualmente enaltecidas na missiva do presidente chinês Xi Jinping, publicada pela agência Xinhua.

Relação com a China é uma das mais dinâmicas do Luxemburgo

Num comunicado conjunto dos Ministérios de Estado e dos Negócios Estrangeiros, publicado esta quarta-feira, a propósito dos 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países, o governo luxemburguês sublinha que assinalar esta data dá a "oportunidade de honrar o passado, celebrar o presente e olhar para o futuro".

"A relação entre o Luxemburgo e a China é uma das mais dinâmicas que o nosso país tem fora da União Europeia. O intercâmbio regular entre pessoas contribuiu grandemente para o desenvolvimento desta amizade baseada no respeito mútuo", refere o comunicado, acrescentando que "o número de visitas bilaterais, incluindo ao mais alto nível, que tiveram lugar nos últimos anos, atesta a importância que o Grão-Ducado atribui à República Popular da China".

Apesar de referir as diferenças em matéria de direitos humanos, entre os dois países, o comunicado do governo sublinha que o Luxemburgo está "empenhado" em cooperar com a China não só a nível económico, mas também nos assuntos globais, para responder aos desafios mais urgentes, como a guerra na Ucrânia e as alterações climáticas.

"Embora o respeito pelos direitos fundamentais seja um tópico importante no diálogo bilateral entre o Luxemburgo e a China, o sistema multilateral baseado na Carta das Nações Unidas continua a ser o melhor quadro de cooperação a nível internacional", diz o texto.

