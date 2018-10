Trata-se de Martine Solovieff, procuradora-geral do Estado, que fará a ligação entre o Grão-Duque e as forças políticas.

Grão-Duque nomeia informadora no processo de formar Governo

Trata-se de Martine Solovieff, procuradora-geral do Estado, que fará a ligação entre o Grão-Duque e as forças políticas.

O Grão-Duque Henri nomeou Martine Solovieff, procuradora-geral do Estado, como informadora no processo de formação do próximo Governo.



Depois das audiências com o primeiro-ministro, com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Conselho de Estado, além dos encontros com os responsáveis pelos partidos políticos, o Grão-Duque decidiu nomear Solovieff para estabelecer a ligação com os partidos no quadro das negociações para a constituição de uma coligação que permita formar o próximo Executivo. Depois do entendimento entre as forças políticas será nomeado um formador que irá ocupar o cargo de primeiro-ministro.



Há cinco anos decorreu um prazo de cinco dias entre o momento em que o Grão-Duque nomeou um informador e, na altura, a designação de Xavier Bettel como formador do Governo.



