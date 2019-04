Principais ações repartiram-se entre a reconstrução do país e o estabelecimento de relações diplomáticas à escala mundial.

Grão-Duque Jean: Um reinado de 36 anos

Principais ações repartiram-se entre a reconstrução do país e o estabelecimento de relações diplomáticas à escala mundial.

A Grã-Duquesa Charlotte abdica a favor do filho mais velho no dia 12 de novembro de 1964, tornando-se o Grão-Duque Jean o oitavo soberano do Grão-Ducado.



A Grã-Duquesa Charlotte na cerimónia oficial em que abdica a favor do filho mais velho. Foto: Jean Weyrich/Arquivo Luxemburger Wort

Num reinado de 36 anos, as principais marcas dizem respeito à reconstrução do país em simultâneo com a reconstrução da Europa. "O soberano reina, mas não governa" será o seu principal lema, numa ação fundamentalmente assinalada pelo estabelecimento de relações diplomáticas com representantes do mundo inteiro e sem perder de vista o Grão-Ducado.

Além de receber inúmeras distinções militares e honoríficas, o Grão-Duque será, por exemplo, membro do Comité Olímpico Internacional (COI) ao longo de 53 anos, chefe máximo da Associação Luxemburguesa dos Escuteiros (LBSA na sigla em inglês), presidente honorário do Comité Olímpico e Desportivo Luxemburguês (COSL na sigla francesa) e presidente honorário dos Antigos Combatentes e da União dos Movimentos da Resistência Luxemburguesa.



A 7 de outubro de 2000, o Grão-Duque Jean abdicou a favor do filho mais velho, Henri, que permanece como Grão-Duque.



