Mensagem assinada por Fernand Etgen refere-se a "enorme tristeza" e transmite solidariedade à família grã-ducal. A partir do meio-dia os sinos de todas as igrejas vão tocar em homenagem ao antigo chefe de Estado.

Grão-Duque Jean: Parlamento apresenta condolências

Mensagem assinada por Fernand Etgen refere-se a "enorme tristeza" e transmite solidariedade à família grã-ducal. A partir do meio-dia os sinos de todas as igrejas vão tocar em homenagem ao antigo chefe de Estado.

O Presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, enviou uma mensagem de condolências à família grã-ducal, expressando "pena profunda" e "enorme tristeza" pelo desaparecimento do Grão-Duque Jean e manifestando solidariedade de todos os deputados.



Etgen lembra os serviços prestados ao país pelo antigo chefe de Estado, sempre com "grande sentido de responsabilidade e dignidade". E acrescenta: "A forma como o Grão-Duque trabalhou para o nosso país garante-lhe um lugar na história do Grão-Ducado do Luxemburgo e em todos os corações da nação".



Depois da mensagem de condolências do seu presidente, a Câmara dos Deputados anunciou esta manhã, num segundo comunicado que a sessão plenária desta tarde vai ser adiada para amanhã, "por respeito e simpatia pela família grã-ducal, enlutada".

Na agenda do Parlamento estavam previstas as apresentações do relatório sobre o Orçamento de Estado para 2019 e do programa financeiro plurianual para o período 2018-2022.

Entretanto, em mensagem enviada às redações, a Igreja Católica do Grão-Ducado informou que, entre as 12:00 e as 12:15, todas as igrejas do país irão ter os sinos a tocar em sinal de homenagem ao antigo chefe de Estado. No próximo sábado, dia 26, a partir das 17:00, o arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, vai celebrar missa em memória do Grão-Duque Jean na catedral.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.