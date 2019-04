Do casamento à preparação para reinar.

Grão-Duque Jean: O príncipe herdeiro

A 7 de novembro de 1952 é anunciado oficialmente o noivado do príncipe Jean e da princesa Joséphine Charlotte da Bélgica, filha mais velha do futuro Leopoldo III e da princesa Astrid da Suécia), sendo celebrado dez dias mais tarde. O casamento realiza-se a 9 de abril de 1953 e desta união, celebrada no castelo de Betzdorf, vão nascer cinco filhos:



• A princesa Marie-Astrid (17 de fevereiro de 1954)

• O príncipe Henri, atual Grão-Duque (16 de abril de 1955)

• O príncipe Jean (15 de maio de 1957)

• A princesa Margaretha (15 de maio de 1957)

• O príncipe Guillaume (1 de maio de 1963)

A partir de 1961, sob nomeação da Grã-Duquesa Charlotte, passa a preparar-se com vista a ser o futuro Grão-Duque, dedicando-se "de um modo mais direto ao serviço do país". O juramento oficial será feito perante Pierre Werner, líder do Governo luxemburguês.



Na cerimónia de juramento, ao lado de Pierre Werner e do marechal da Corte, Alfred Loesch, a 4 de maio de 1961. Foto: Arquivo Luxemburger Wort





