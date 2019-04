Caixão com o corpo está a partir de hoje no Palácio grão-ducal.

Grão-Duque Jean. O país presta homenagem

Centenas de pessoas concentraram-se em frente ao Palácio grão-ducal, na cidade do Luxemburgo, e milhares ao longo do percurso do cortejo funerário para homenagem na chegada do caixão com o corpo do Grão-Duque Jean que, a partir deste domingo e até ao dia 3 de maio, estará em câmara ardente no referido palácio. A família grã-ducal acompanhou o cortejo.

21 A família grã-ducal na homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Pierre Matgé

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A família grã-ducal na homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Pierre Matgé Cidadãos em homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Pierre Matgé Cidadãos em homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Pierre Matgé Cidadãos em homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Pierre Matgé Cidadãos em homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Pierre Matgé Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Cidadãos em homenagem ao cortejo fúnebre que transporta o corpo do Grão-Duque Jean para a capital luxemburguesa. Foto: Gerry Huberty Homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Laurent Blum Homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Daemen Harry Homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Laurent Blum Homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Laurent Blum Homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Laurent Blum Homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Laurent Blum Homenagem ao Grão-Duque Jean. Foto: Laurent Blum

O cortejo funerário passou pelo boulevard Royal e pela rua Notre-Dame, terminando na rua do Marché aux Herbes, em frente ao Palácio.



O corpo ficará em câmara ardente no Palácio Grão-Ducal até 3 de maio, a véspera do funeral. O local vai estar aberto ao público a partir de segunda-feira, dia 29 de abril, para que o "público desejoso de prestar uma última homenagem a Sua Alteza Real" o possa fazer, diz-se em nota informativa divulgada pela Casa grã-ducal.

As visitas ao público são possíveis durante cinco dias, nos seguintes horários:

Segunda-feira, dia 29 de abril - das 14h às 19h

Terça-feira, dia 30 de abril - das 10h às 12h e das 14h às 19h

Quarta-feira, dia 1 de maio - das 10h às 19h

Quinta-feira, dia 2 de maio - das 10h às 12h e das 14h às 19h

Sexta-feira, dia 3 de maio - das 10h às 12h e das 14h às 16h

Um livro de condolências estará à disposição do público no posto de guarda do Palácio Grão-Ducal, e também no Castelo de Berg, residência dos Grão-Duques, e no Castelo de Fischbach, onde vivia Jean do Luxemburgo. No Palácio grão-ducal, o público poderá igualmente deixar uma mensagem à saída da câmara ardente.



Por motivos de segurança, não serão permitidas máquinas fotográficas ou de filmar nem sacos volumosos.

