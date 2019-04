Por todo o país se registam mudanças em função da morte do antigo chefe de Estado.

Grão-Duque Jean. Luto nacional provoca anulações e adiamentos

Após o anúncio na terça-feira da morte do Grão-Duque Jean, algumas manifestações, concertos, visitas de Estado e conferências de imprensa foram adiadas, ou mesmo anuladas, devido ao luto nacional que vigora até 4 de maio, às 18:00.

As bandeiras nacionais estão a meia haste até 4 de maio, em homenagem ao Grão-Duque Jean. Até lá, as agendas políticas, desportivas e culturais estão a sofrer algumas alterações.

A começar na cidade do Luxemburgo, em que certos eventos já foram anulados, nomeadamente todos os concertos e animações previstos na Place d’Armes até essa data.

A popular Duck Race (corrida dos patos), previsto para 27 de abril, foi adiado para 18 de maio. A prova de atletismo DKV Urban Trail, programada para 28 de abril, vai realizar-se a 12 de maio. Quanto à inauguração da exposição “besois spécifiques” no Grand Théâtre e o Charity Run foram adiados, mas ainda não há datas especificas.

A cidade de Esch-sur-Alzette decidiu adiar a edição da Noite da Cultura, inicialmente prevista para 4 de maio. A nova data é 14 de setembro.

A nível político, a maioria dos partidos políticos decidiu adiar o início da campanha eleitoral para as eleições europeias. Ou seja, as reuniões eleitorais estão suspensas pelo menos até 29 de abril.

O Ministério da Educação também tomou algumas medidas após o anúncio do luto nacional até 4 de maio. O ministro Claude Meisch convidou os professores a abordarem com os alunos a vida do Grão-Duque Jean. As bandeiras nas escolas também estão a meia haste e todas as escolas vão estar fechadas no dia 4 de maio, dia do funeral da Sua Alteza Real, incluindo o ensino musical.

A visita oficial do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ao Luxemburgo também foi adiada. Segundo o embaixador do arquipélago no Grão-Ducado, Carlos Semedo, em declarações à Rádio Latina, o Palácio grão-ducal viu-se obrigado a adiar o convite da visita do Presidente Jorge Carlos Fonseca, devido à morte do Grão-Duque Jean. A nova data será divulgada em tempo oportuno, segundo refere o embaixador.

