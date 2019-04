Xavier Bettel dirigiu mensagem de condolências e revelou a data das cerimónias fúnebres na catedral, a partir das 11:00.

Grão-Duque Jean: Funeral a 4 de maio

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, anunciou que o funeral do Grão-Duque Jean vai realizar-se no próximo dia 4, a partir das 11:00, na catedral do Luxemburgo.

Expressando as suas condolências "num momento difícil para todos", sobretudo "muito difícil e triste para a família e para quem acompanhou de perto Sua Alteza Real", a quem desejou "coragem", Bettel revelou que a morte do antigo chefe de Estado aconteceu às 00:25.



Às 10:00 vai reunir-se o Conselho de Ministros para tomar decisões acerca dos dias de luto, tendo Xavier Bettel um encontro agendado com o Grão-Duque Henri a partir do meio-dia.







