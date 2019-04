Gabriel e Noah, filhos de Tessy Antony, ex-mulher do príncipe Louis do Luxemburgo, estão inconsoláveis com a partida do bisavô. Aos 98 anos, o Grão-Duque Jean do Luxemburgo faleceu no hospital, mas para a princesa e seus filhos vai continuar nos seus corações, como ela frisou.

Grão-Duque Jean foi o bisavô “mais amado do mundo”

Gabriel e Noah, filhos de Tessy Antony, ex-mulher do príncipe Louis do Luxemburgo, estão inconsoláveis com a partida do bisavô. Aos 98 anos, o Grão-Duque Jean do Luxemburgo faleceu no hospital, mas para a princesa e seus filhos vai continuar nos seus corações, como ela frisou.

A morte do Grão-duque Jean foi anunciada pelo seu filho, o Grão-Duque Henri e a princesa Tessy Antony foi das primeiras da família real – embora já esteja separada do príncipe Louis – a reagir emocionada à morte, falando em nome dela e dos seus dois filhos, na sua conta de Instagram.

“Gabriel e Noah perderam o bisavô mais amado do mundo inteiro. Eu nunca admirei tanto um homem como Sua Alteza o Grão-Duque Jean. Ele recebeu-me de braços abertos, sempre me fez sentir incrivelmente amada e bem-vinda”, escreve Tessy do Luxemburgo, dando a entender que na sua dura batalha que foi o divórcio com Louis do Luxemburgo, tinha no Grão-Duque Jean, alguém com quem podia sempre contar.

“Nós partilhámos momentos juntos inesquecíveis, rimos muito, falámos muito os dois. Eu amava-o muito!”, confessa a ainda Princesa do Luxemburgo, que em setembro irá perder o seu título em virtude do divórcio. “Descanse em paz. Vai estar sempre no meu coração e nas minhas memórias mais profundas. O Luxemburgo e o mundo perderam um grande líder”, conclui a princesa.

No final, a ex-mulher do Príncipe Louis dedicou ao Grão-Duque Jean, um poema póstumo da escritora afro-americana Maya Angelou: “Quando as grandes almas morrem, o ar em redor torna-se leve, fino, estéril. Respiramos, rápido. Os nossos olhos, rápidos, veem com uma clareza dolorosa. A nossa memória, repentinamente agudizada, examina, remoendo as amáveis palavras não ditas, os caminhos prometidos nunca percorridos. As grandes almas morrem e a realidade que nos une a elas abandona-nos”.

Grão-duque Jean e os netos Instagram @tessy_from_luxembourg

Tal como Tessy Antony também a maioria das pessoas com quem o Grão-Duque Jean privava o consideravam um homem afável e muito simpático. E era assim que era visto no Grão-Ducado, onde sempre foi muito popular.

A Princesa Tessy acompanhou a mensagem de homenagem com fotos inéditas do Grão-Duque Jean com os netos em momentos de cumplicidade e ternura.

Paula Ferreira