O antigo chefe de Estado tem 98 anos e sofre de uma infeção pulmonar e encontra-se hospitalizado sob observação, informou este sábado a Corte Grão-Ducal.

"Na sequência de uma infeção pulmonar, Sua Altesa Real o Grão-Duque Jean foi hospitalizado e encontra-se em observação". Foi com estas palavras que a Corte anunciou a hospitalização, este sábado, do antigo chefe de Estado.

Nenhuma outra informação sobre o estado de saúde do pai do Grão-Duque Henri foi adiantada. No entanto, não é a primeira vez que o Grão-Duque Jean, com 98 anos de idade feitos a 5 de janeiro, foi hospitalizado: em dezembro de 2016, esteve no hospital, para receber tratamento para debelar uma bronquite.