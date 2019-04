Marcelo Rebelo de Sousa foi uma das vozes internacionais que lamentaram a morte do Grão-Duque Jean, lembrando a boa relação do antigo chefe de Estado com os portugueses.

Grão-Duque Jean. “Era um grande estadista e amigo fiel de Portugal”

Um “grande estadista” e um “amigo fiel de Portugal”: foram estas as designações que Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu ao Grão-Duque Jean numa mensagem de condolências enviada ao seu filho Henri, o atual Grão-Duque. Segundo nota publicada no portal da Presidência da República com o teor da mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa recorda “a forte ligação” do Grão-Duque Jean a Portugal, “sustentada em laços familiares e no papel que desempenhou no seu reinado”.

De acordo com o Presidente da República, que realizou uma visita ao Grão-Ducado em maio de 2017, o antigo chefe de Estado foi “protagonista maior de um longo período de desenvolvimento do seu país, de construção da casa comum europeia e com inestimável amizade por parte da comunidade portuguesa e luso descendente residente no Luxemburgo”. O Presidente elogia “o seu percurso de grande estadista, mas também de soldado pela liberdade durante a Segunda Guerra Mundial”.

Além disso, alarga as suas condolências “à Grã-Duquesa Maria Teresa e a toda a família e aos cidadãos daquele país irmão”, lamentando “a perda do lutador pelas causas nobres e do amigo fiel de Portugal”.