Grão-Duque Jean deixou-nos há um ano

Susy MARTINS Faz hoje precisamente um ano que o pai do atual Grão-Duque faleceu. O Grão-Duque Jean morreu no dia 23 de abril de 2019, aos 98 anos de idade, vítima de uma pneumonia.

Jean do Luxemburgo foi o único monarca luxemburguês a combater ao lado das tropas aliadas durante a II Guerra, tendo-se alistado como voluntário no exército britânico em 1942.

Dois anos mais tarde, participou no desembarque da Normandia e depois na libertação do Grão-Ducado, tendo sido acolhido no país como um autêntico herói.

Nascido a 5 de janeiro de 1921 no Castelo de Berg, Jean, filho da Grã-Duquesa Charlotte e do Príncipe Félix de Bourbon de Parme, tornou-se Grão-Duque aos 43 anos de idade, a 12 de novembro de 1964. No mesmo dia, foi nomeado General do Exército luxemburguês. Abdicou do trono 36 anos depois, cedendo o lugar ao filho Grão-Duque Henri.

O funeral de Jean do Luxemburgo ocorreu a 4 de maio do ano passado, na catedral. Público e personalidades de todo o mundo estiveram presentes na despedida do popular soberano.

A missa para assinalar o primeiro aniversário da morte de Jean do Luxemburgo está marcada para o dia 7 de maio, durante a Oitava, na catedral, na cidade do Luxemburgo, às 9h30.

A missa vai ser celebrada pelo cardeal Jean-Claude Hollerich, mas tal como o resto da Oitava não terá a presença física dos fiéis. Poderá ser seguida no site da arquidiocese, em www.cathol.lu.



