Grão-Duque Jean: A retirada discreta

Depois de abdicar a favor do filho mais velho, o Grão-Duque passou a estar menos presente na vida pública.

Depois de se retirar para o castelo de Fischbach, o Grão-Duque Jean tornou-se cada vez mais discreto e as suas presenças em público foram diminuindo ao longo do tempo, embora nunca deixasse de estar em algumas das celebrações mais importantes. Foi assim que esteve, por exemplo, nas comemorações dos 70 anos do desembarque na Normandia (junho de 2014) ou dos 70 anos de libertação do Luxemburgo. Pelo meio, em 2005, também esteve no enterro da Grã-Duquesa Joséphine-Charlotte, falecida com 77 anos. Outras presenças públicas: a festa dos seus 95 anos, a 5 de janeiro de 2016 ou o centenário da subida ao trono da Grã-Duquesa Charlotte.



Antes de ter sido hospitalizado devido a uma infeção pulmonar no passado dia 13, o antigo chefe de Estado tivera de ser observado e tratado no hospital em dezembro de 2016 devido a uma bronquite. O estado de saúde começou por registar uma evolução favorável, revelada pelos serviços de comunicação da corte grã-ducal, mas agravou-se no domingo. O falecimento do Grão-Duque Jean foi revelado esta madrugada às 6:01.



