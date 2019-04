Pai do Grão-Duque Henri continua, no entanto, hospitalizado.

Grão-Duque Jean a melhorar

Pai do Grão-Duque Henri continua, no entanto, hospitalizado.

A evolução do estado de saúde de Sua Alteza Real o Grão-Duque Jean, de 98 anos, "é favorável", de acordo com informação divulgada pelo serviço de comunicação da corte grã-ducal. "No entanto, vai continuar hospitalizado em observação", completa o comunicado enviado às redações.

Recorde-se que o antigo chefe de Estado foi hospitalizado no passado sábado devido a uma infeção pulmonar. Esta não foi a primeira vez em que o Grão-Duque Jean teve de receber atenções hospitalares, pois em dezembro de 2016 teve de deslocar-se a um hospital para receber tratamento a uma bronquite.

