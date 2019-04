Dos estudos em Inglaterra ao exílio forçado por causa da II Guerra Mundial e ao regresso como herói para libertar o Luxemburgo.

Grão-Duque Jean: A juventude

Dos estudos em Inglaterra ao exílio forçado por causa da II Guerra Mundial e ao regresso como herói para libertar o Luxemburgo.

Nascido a 21 de janeiro de 1921 no castelo de Colmar-Berg o príncipe Jean Benoît Robert Antoine Adolphe Marc d'Aviano descendia dos Nassau-Weilburg pelo lado da mãe, a Grã-Duquesa Charlotte, sendo príncipe de Bourbon-Parma pelo lado do pai, o príncipe Felix, sendo o primeiro da dinastia a nascer em solo luxemburguês. Entre 1964 e 2000 reinou como Grão-Duque, retirando-se então para o castelo de Fischbach.



5 O futuro Grão-Duque Jean ao colo do pai e ao lado da mãe nos anos 20. Foto: Corte grã-ducal/RTL

O futuro Grão-Duque Jean ao colo do pai e ao lado da mãe nos anos 20. Foto: Corte grã-ducal/RTL Foto: Corte grã-ducal/RTL Foto: Corte grã-ducal/RTL Foto: Corte grã-ducal/RTL Foto: Corte grã-ducal/RTL

Crescendo no castelo de Colmar-Berg, partiria com 13 anos rumo a Inglaterra para estudar. Entre 1934 e 1938 esteve no colégio d'Ampleforth, voltou ao Luxemburgo com 17 anos e prosseguiu os estudos no próprio palácio grão-ducal com o apoio de diversos professores.



A guerra na Europa e as invasões dos nazis levaram a Grã-Duquesa Charlotte a deixar o país com a família e o seu governo. Na madrugada de 10 de maio começa o caminho do exílio que passa por França e por Portugal. O príncipe Felix embarca com os filhos para os Estados Unidos, enquanto a Grã-Duquesa Charlotte ruma a Inglaterra para ali organizar a resistência e apoiar o seu povo. Entretanto, os príncipes do Luxemburgo instalam-se no Quebec, cabendo ao futuro Grão-Duque estudar Direito e Economia política na Universidade Laval.

À partida para os Estados Unidos, algo que levou à separação forçada da mãe. Foto: Arquivo Luxemburger Wort

De 1941 em diante, o príncipe Jean vai desencadear várias ações de sensibilização da opinião pública norte-americana a favor da luta anti-nazi. Viaja então por todo o país antes de se instalar no Brasil,no Estado de Minas Gerais, onde vive uma comunidade luxemburguesa. Em outubro de 1942 parte com o pai para Inglaterra para se juntar ao Exército britânico, entrando nos Irish Guards, um regimento de elite. No ano seguinte, a partir da BBC, dirige mensagens de apoio ao povo luxemburguês.

O príncipe Jean com o pai em Londres (1943). Foto: Corte grã-ducal/coleção privada

A 11 de junho de 1944, o príncipe Jean participa no desembarque na Normandia. Mais tarde, vai cruzar a Bélgica antes do reencontro com o pai para marcar presença na libertação do Luxemburgo. O seu regresso é celebrado em triunfo.

4 O futuro Grão-Duque e o pai são recebidos como heróis pelo povo luxemburguês. Foto: Arquivo Luxemburger Wort

O futuro Grão-Duque e o pai são recebidos como heróis pelo povo luxemburguês. Foto: Arquivo Luxemburger Wort Foto: Corte grã-ducal/RTL Foto: Arquivo Luxemburger Wort Foto: Corte grã-ducal/RTL









