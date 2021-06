A MeluXina faz parte da futura rede de supercomputadores europeus de alto desempenho destinados ao tratamento de mega dados.

Grão-Duque inaugura primeiro supercomputador do Luxemburgo

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo inaugura esta segunda-feira o seu primeiro supercomputador, denominado MeluXina.

A cerimónia tem lugar a partir das 14h30, na empresa IEE em Bissen, na presença do Grão-Duque Henri, do primeiro-ministro e ministro da Digitalização, Xavier Bettel, e do ministro da Economia, Franz Fayot.

No entanto, o supercomputador vai ficar instalado num edifício ao lado, no centro de dados DC2, da empresa LuxConnect.

A gestão dos dados europeus vai ser feita também no Luxemburgo, pela empresa EuroHPC, inaugurada em início de maio na cidade do Luxemburgo.



