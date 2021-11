O Grão-Duque Herdeiro Guillaume e o ministro Lex Delles estiveram de visita aos Emirados Árabes Unidos para representar o Luxemburgo na Expo 2020. Além dos negócios, houve espaço para diversão.

Expo 2020

Grão-Duque Herdeiro e Lex Delles divertem-se no Dubai

Jeff WILTZIUS O Grão-Duque Herdeiro Guillaume e o ministro Lex Delles estiveram de visita aos Emirados Árabes Unidos para representar o Luxemburgo na Expo 2020. Além dos negócios, houve espaço para diversão.

À entrada, letras grandes e o distintivo "X" vermelho e azul já anunciam que área temática espera os visitantes aqui na Expo 2020: o "Luxemburgo". Atrás está o exterior brilhante e intrincado do pavilhão nacional. A fachada brilha e cintila ao sol a uma temperatura de quase 30 graus. Este sábado foram muitos os que visitaram o pavilhão do Grão-Ducado no Dubai.

Guillaume e o Ministro das Classes Médios e do Turismo, Lex Delles, foram dois dois presentes no stando do Grão-Ducado no Dubai, a par com representantes do setor turístico e da cultura. A visita foi o começo de uma viagem de vários dias pelos Emirados Árabes Unidos. E houve espaço para alguma diversão numa das atrações do stand luxemburguês, um escorrega gigante. O herdeiro grão-ducal e o ministro divertiram-se na estrutura.

Até agora, cerca de 130.000 pessoas já visitaram o pavilhão. "Os convidados estão positivamente surpreendidos com o que o Luxemburgo tem para oferecer", diz Daniel Sahr, director do pavilhão do Grão-Ducado. "Em qualquer caso, foi a decisão correta estar representado na Expo no Dubai". Daniel Sahr espera mesmo que a marca de um milhão de visitantes poderá mesmo ser quebrada.

Elevar a marca luxemburgo

O Grão-Ducado tem sido muito ativo em vender a marca 'Luxemburgo'. Por esta razão, a Câmara de Comércio do país convidou 12 empresas a deslocarem-se ao Dubai para exporem os seus produtos no pavilhão a 5 mil quilómetros de casa. As empresas puderam mostrar a sua produção entre 1 e 6 de novembro sob o mote "made in Luxembourg".

"A resposta foi muito boa", disse Delles. "Os participantes conseguiram estabelecer novos contactos e aprofundar os antigos". Foi também importante reforçar a marca made in Luxembourg no estrangeiro, acrescentou. "Podemos orgulhar-nos disso".

Nos próximos dias, a delegação luxmburguesa vai visitar a antiga cidade de Al Fahidi, um centro islâmico de encontros sociais e culturais e abrirá as "Jornadas de Turismo do Luxemburgo" na Expo 2020 - uma mostra da diversidade cultural e artesanal do país. O pavilhão do Grão-Ducado é uma das centenas de stands que integram a Exposição Mundial no Dubai, a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. A Expo2020 está aberta aos visitantes até 30 de março de 2022.

(Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort).

