Grão-Duque Herdeiro é chefe dos escuteiros a partir de hoje

O Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, é a partir de hoje o novo chefe do movimento escutista no Luxemburgo.

A cerimónia oficial de entronização tem lugar esta sexta-feira, a partir das 14h30, no parque Kinnekswiss, na capital. Guillaume cumpre assim a tradição familiar sucedendo no cargo ao seu avô, Grão-Duque Jean, falecido a 23 de abril.

O Grão-Duque Jean, ao centro, acompanhado pelo Grão-Duque Henri e membros da Luxembourg Boy Scout Association, no centenário do movimento, em março deste ano. Foto: Chris Karaba

O Grão-Duque Jean foi desde cedo um seguidor e impulsionador do movimento, tornando-se chefe dos escuteiros em 1945, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial.

Um mês antes da sua morte, aos 98 anos, participou na celebração do centenário dos escuteiros, no Athénée do Luxembourg, ao lado do Grão-Duque Henri e várias individualidades.

Foto: Guy Wolff

Quanto ao novo chefe, o Grão-Duque Herdeiro, foi escuteiro aos oito anos e em 2008 tornou-se membro da Fundação do Escutismo Mundial, organismo com sede em Genebra, na Suíça, que tem por missão arrecadar fundos para financiar os projetos do movimento escutista no mundo.

O rei da Suécia Carl Gustav, atual presidente honorário deste organismo internacional, deverá participar na cerimónia.