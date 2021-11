Grão-Duque Herdeiro celebra 40 anos

O futuro Gão-Duque do Luxemburgo celebra esta quinta-feira quatro décadas de vida.

A casa Grã-Ducal tem motivos para celebrar. Guillaume do Luxemburgo, o Grão-Duque Herdeiro e Príncipe do Luxemburgo, Príncipe de Nassau e Bourbon-Parma nasceu neste dia (11 de novembro), há 40 anos, na maternidade Grande-Duchesse-Charlotte no Luxemburgo.



O caminho de Guillaume está traçado desde o berço. O futuro chefe de Estado recebeu treino militar na Royal Academy (armada britânica) em Sandhurst. Após estudar política internacional no Reino Unido, Guillaume continuou os estudos em França e em 2009 obteve a licenciatura com distinção em Literatura e Ciências Políticas na Universidade de Angers, em França.

Casou com a belga Stéphanie Marie Claudine de Lannoy a 20 de outubro de 2012. A Grã-Duquesa Herdeira nasceu em 18 de fevereiro de 1984, em Renaix, na Bélgica, e é a oitava e última filha dos condes belgas de Lanoy.



Primeiro filho na pandemia

A 1o de maio deste ano de 2020, Guillaume viu nascer o seu primeiro filho, o príncipe Charles, momento que considerou ser uma "mensagem de esperança". Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume é o segundo na ordem de sucessão ao trono luxemburguês, depois do pai.

Última viagem oficial: diversão no Dubai

O Grão-Duque Herdeiro e o ministro Lex Delles estiveram de visita aos Emirados Árabes Unidos para representar o Luxemburgo na Expo 2020. Além dos negócios, houve espaço para diversão.



