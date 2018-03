O Grão-Duque Henri efectuou hoje uma visita à Escola Real Militar, em Bruxelas, na Bélgica.

Grão-Duque Henri visita Escola Real Militar em Bruxelas

A prestigiada escola é frequentada atualmente por dez futuros oficiais do Luxemburgo.

O Grão-Duque reuniu-se com os dez alunos luxemburgueses e partilhou dicas sobre o seu treino e experiências, durante um almoço.

Para além do chefe de Estado, Grão-Duque Henri, a comitiva luxemburguesa contou com a presença do vice-primeiro ministro e ministro da Defesa, Étienne Schneider, e o chefe de Estado-Maior do exército, Alain Duschène.

A delegação luxemburguesa foi recebida pelo comandante e reitor da escola, major-general da aviação Lutgardis Claes e o general Marc Compernol, chefe da Defesa belga.





