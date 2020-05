Grão-Duque Henri visita centro de cuidados avançados de Ettelbruk

O centro de cuidados avançados de Ettelbruck, situado na sala de eventos Däichhal, tem hoje a visita do Grão-Duque Henri, do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Manuela PEREIRA O centro de cuidados avançados de Ettelbruck, situado na sala de eventos Däichhal, tem hoje a visita do Grão-Duque Henri, do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Saúde, Paulette Lenert.

O motivo da visita, marcada para as 17h45, não é avançado no comunicado divulgado à imprensa, mas sabe-se que o centro de cuidados avançados de Ettelbruck encerra esta sexta-feira. O de Ettelbruck mas também o de Grevenmacher, tal como anunciado pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, na semana passada.

Já o centro de Esch/Belval vai fechar as suas portas no dia 15 de junho. O de Kirchberg vai manter-se aberto.

Estes centros foram criados, no final do mês de março, para atender pacientes com sintomas suspeitos da covid-19. Com o número de casos ativos de infeção reduzidos a 95 e o de internamentos a baixar para 38, o Governo decidiu encerrar três dos seus quatro centros de cuidados avançados.

