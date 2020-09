Grão-Duque Henri. "Relações entre Luxemburgo e China vão subir de patamar"

As relações entre o Luxemburgo e a China vão progredir para níveis mais elevados, "com o esforço conjunto dos dois países".

Henrique DE BURGO As relações entre o Luxemburgo e a China vão progredir para níveis mais elevados, "com o esforço conjunto dos dois países".

As palavras são do Grão-Duque Henri e foram citadas pela agência chinesa de notícias Xinhua, à margem da tomada de posse do novo embaixador daquele país no Grão-Ducado, Yang Xiaorong, na sexta-feira.



Segundo o soberano, as relações entre os dois países tiveram resultados frutíferos no passado e têm grandes perspetivas para o futuro. "O Luxemburgo aprecia as suas relações amistosas com a China" e a cooperação bilateral tem conseguido resultados em áreas como finanças e logística, exemplifica o Grão-Duque.



Recorde-se que a China escolheu o Luxemburgo como país por onde passam todas as suas operações de investimento no estrangeiro, contando com sete grandes bancos de investimento no Grão-Ducado.

Na logística, os dois países têm desde o ano passado uma ligação regular de comboio de carga entre a região central de Chengdu e a estação intermodal de Bettembourg, e contam também com ligações de carga aérea das empresas Cargolux, China Airlines, China Southern Airlines e Uni-pop Airlines.



Luxemburgo e China juntos na luta contra a covid



Sobre o combate à pandemia, o novo embaixador disse que os dois países se ajudaram e superaram as dificuldades em conjunto e que China está disposta a trabalhar com o Luxemburgo para promover mais desenvolvimento em várias áreas.

No início da crise pandémica, recorde-se que a China ofereceu ao Grão-Ducado cinco milhões de máscaras de proteção médica, 50 ventiladores e diversos equipamentos hospitalares para o combate à covid-19.



