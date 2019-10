Fotogaleria. A solidariedade e coragem dos luxemburgueses durante a ocupação do país na segunda guerra são hoje recordadas. Veja a cerimónia.

Grão-Duque Henri preside às homenagens ao povo herói

Fotogaleria. A solidariedade e coragem dos luxemburgueses durante a ocupação do país na segunda guerra são hoje recordadas. Veja a cerimónia.

O Grão-Duque Henri presidiu, esta manhã, ao serviço religioso na Catedral de Notre-Dame, do Luxemburgo, e à cerimónia comemorativa em frente ao monumento nacional da solidariedade luxemburguesa, onde o Grão-Duque Henri depôs uma coroa de flores.

Hoje é dia de homenagear a solidariedade e coragem do povo luxemburguês durante a ocupação alemã do Grão-Ducado, entre 1940 e 1945.

Neste evento matinal também esteve presente o primeiro-ministro, além de outros ministros, Serge Wilmes, da cidade do Luxemburgo e o General Alain Duschène, Chefe de Estado-Maior do Exército do Luxemburgo.



O Grão-Duque saudou também as autoridades do Grão-Ducado, os embaixadores residentes, os membros do comité da memória da Segunda Guerra Mundial e os representantes dos movimentos e associações patrióticas que assistiam às cerimónias.

Na ocasião, os representantes de várias religiões benzeram o monumento Nacional da Resistência e Deportação. Foram eles, o representante da Igreja Católica, o Vigário Geral Leo Wagner, o Rabino chefe do Luxemburgo, Alain Nacache, e o Pastor da Igreja Protestante do Luxemburgo, Volker Strauß.

Em Trifolion, Echternach será realizada outra cerimónia pelas 17 horas.

Veja algumas imagens da cerimónia desta manhã.

