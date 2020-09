O Centro de Apoio Social e Associativo (CASA) celebra esta sexta-feira, dia 25 de setembro, o seu 40° aniversário.

Grão-Duque Henri no 40° aniversário do CASA

As comemorações iniciam-se a partir das 18h30 na sede da associação no n°15, Montée de Clausen, na cidade do Luxemburgo, e vão contar com a presença do Grão-Duque Henri e de vários representantes das autoridades luxemburguesas e portuguesas.



O Comendador José Ferreira Trindade, um dos fundadores do CASA. Foto: CASA

Durante a cerimónia será descerrada uma placa alusiva à data do aniversário no exterior da sede do Centro de apoio, na capital, que trabalha há 4 décadas nas vertentes social, jurídica e psicológica em prol dos imigrantes.

O CASA ministra ainda cursos de línguas em alemão, luxemburguês e francês, e também de costura, pintura, teatro, guitarra e brevemente piano.

