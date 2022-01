Henri apresenta sintomas leves e vai continuar "a desempenhar as suas funções", refere o comunicado do Palácio Grão-Ducal.

Pandemia

Grão-Duque Henri infetado com covid-19

O Grão-Duque Henri testou positivo ao novo coronavírus, após a realização de um autoteste realizado na manhã desta terça-feira. O resultado foi confirmado por teste PCR.

"Na sequência de um autoteste realizado hoje {terça-feira] que resultou ser positivo, Sua Alteza Real o Grão-Duque colocou-se esta manhã em auto-isolamento, de acordo com as indicações fornecidas pela Direção de Saúde. Um teste de PCR realizado posteriormente confirmou este resultado e o Chefe de Estado está isolado", lê-se no comunicado enviado às redações pela Palácio Grão-Ducal.

Henri apresenta sintomas leves e vai continuar "a desempenhar as suas funções", acrescenta a nota.



Em consequência da infeção, o Grão-Duque cancelou as audiências dos três membros demissionários do Governo: o vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho, Dan Kersch, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e o ministro das Finanças, Pierre Gramegna. Estavam agendadas para amanhã, 5 de janeiro.

A tomada de posse dos novos ministros Claude Haagen, Georges Engel e Yuriko Backes terá lugar no Palácio Grão-Ducal conforme previsto. Dado o seu isolamento, o Grão-Duque prestará juramento por videoconferência a partir do Castelo de Berg.









