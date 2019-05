O Grão-Duque Henri publicou um comovente discurso de adeus ao Grão-Duque Jean.

Luxemburgo 2 min.

Grão-Duque Henri em discurso sentido no adeus ao pai

O Grão-Duque Henri publicou um comovente discurso de adeus ao Grão-Duque Jean.

Num texto carregado de emoção, Henri enaltece as qualidades humanas do pai e agradece do fundo do coração a forma como desempenhou o papel de pai, patriarca e soberano. Leia a mensagem na íntegra:





Meu Pai,

Meus caros concidadãos,

No dia do funeral do nosso querido Pai, gostaria de dizer-vos o quanto ele representou para nós, filhos, noras, genros, netos e bisnetos. Durante toda a sua vida mostrou estar sempre atento à família, apesar das tarefas que sempre cumpriu com sabedoria e sentido do dever. Contou sempre com o apoio incondicional da esposa e minha mãe, a Grã-Duquesa Josephine Charlotte. Atento aos outros, mostrou sempre a excecional faculdade de saber ouvir que não deixava ninguém indiferente. Era uma pessoa de caráter eminentemente positivo. Curioso por natureza, participou poucos dias antes de ser hospitalizado num forum organizado pela minha esposa, onde visitou uma exposição. Seguia com interesse tudo o que se passava no país. Mesmo o ‘espinhoso’ dossiê “Brexit” poucos segredos tinha para ele. Estou convencido que o estado de espírito e a vivacidade que o caracterizavam foram responsáveis pela sua longevidade.

No seu circulo mais íntimo, a alegria de viver tocava-nos a todos e o seu sentido de humor, por vezes, fazia-nos rir até às lágrimas. O seu apoio foi constante, encorajando-nos e felicitando-nos no nosso dia a dia, mas respeitando sempre as nossas escolhas e decisões.

A outra grande ambição da sua vida foi o seu amor à Pátria e a grande afeição que dedicou incondicionalmente aos seus compatriotas na sua unidade e diversidade.

As adversidades que enfrentou e superou com coragem lavaram-no a ter uma cumplicidade impar com a sua mãe, a Grã-Duquesa Charlotte.

Acreditava no homem em geral e no seu progresso e sentia um intenso orgulho no percurso que o país registou nas últimas décadas. Que o povo o possa homenagear de forma vibrante nestes dias retribuindo-lhe a afeição que permanecerá uma das mais fortes experiências da minha vida.

Há algumas semanas, quando o Grão-Duque Jean foi hospitalizado, todos o acompanhamos e apoiamos. Ele foi o centro de três gerações. Dois dias antes da sua partida, agradeceu a todos os que o trataram com carinho e depois disse-nos adeus. Foram as suas últimas palavras. Uma vez mais demonstrou a sua grandeza de alma e a consideração pelos outros. Despediu-se com o sentimento de uma vida plena. Os seus filhos e família estamos particularmente orgulhosos e felizes de o ter tido como pai.

Obrigado papá,

agradecemos-te do fundo do coração

Henri

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.