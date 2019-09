Veja as imagens da cerimónia realizada na Câmara municipal.

Luxemburgo 20

Grão-Duque Henri celebra os 75 anos da libertação de Pétange

Veja as imagens da cerimónia realizada na Câmara municipal.

A 9 de Setembro de 1944, Pétange foi o primeiro lugar no Luxemburgo a ficar livre durante a Segunda Guerra Mundial. Para celebrar os 75 anos da libertação de Pétange realizou-se esta tarde uma cerimónia que contou com a presença do Grão-Duque Henri. O Grão-Duque foi recebido na Câmara de Pétange e depois uma festa popular em frente ao edifício com Archie Lee Hocker & The Coast to Coast Blues Band.

Veja as fotos da receção ao Grão-Duque em Pétange.

20 Foto: Lex Kleren

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.