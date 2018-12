Discurso de Natal do chefe de Estado defende "coesão económica e social" do país.

Grão-Duque Henri agradece aos estrangeiros no Luxemburgo

O Grão-Duque Henri aproveita a tradicional mensagem de Natal para agradecer o contributo dado ao país pelos estrangeiros. "Agradeço aos não-luxemburgueses que vivem e trabalham no nosso país pela sua contribuição preciosa para a nossa sociedade", afirma na parte do discurso em francês. "A coesão económica mas também a coesão social do nosso país são trunfos que devemos defender a todo o custo. Estão no centro do nosso projeto e do nosso sucesso. São parte do bem comum a todos", diz.



“A solidariedade e os gestos humanitários são, muitas vezes, a única esperança das pessoas quando a política atinge os seus limites. Não chega lamentar, é preciso coragem para lutar por um mundo melhor”, indica o chefe de Estado.



O Grão-Duque Henri considera que essa ajuda se pode manifestar das mais variadas formas, apontando o exemplo da sua mulher, a Grã-Duquesa Teresa, que se tem mobilizado em prol do combate à violência sexual nas zonas de conflito e de guerra.

A soberana vai organizar um fórum internacional [Stand Speak Rise Up] sobre esta temática na próxima primavera.

O Grão-Duque sublinha que esse encontro vai contar com a presença de três galardoados com o Prémio Nobel da Paz, que aceitaram o respetivo convite. Para já, está confirmada a presença do doutor Denis Mukwege.

O chefe de Estado começa a mensagem evocando o centenário da I Guerra Mundial, “uma guerra que matou cerca de 20 milhões de pessoas, que mudou o Mundo e pôs em dúvida, para sempre, a liderança europeia”.

No entanto, o fim da guerra fez emergir uma “nova era: a da colaboração entre Governos e nações”, que produziu “um novo sistema, com regras comuns a todos os países”.

“Só depois da II Grande Guerra é que a cooperação internacional ganhou consistência”, acentua o soberano, que destaca, por outro lado, “a importância da colaboração multilateral” entre os países para enfrentar os desafios que se colocam hoje, sublinhando, entre outros, o clima e a crise migratória.

O Grão-Duque Henri não deixa de se referir às eleições legislativas de 14 de outubro, desejando “boa sorte” ao Governo dos três partidos que alcançaram a reeleição, em nova legislatura.









