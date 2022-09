O soberano referiu que as relações entre a China e o Luxemburgo melhoraram muito desde o estabelecimento de laços diplomáticos há cinco décadas

Grão-Duque garante a novo embaixador que país quer reforçar relações com China

O Grão-Duque Henri espera que o Luxemburgo venha a aprofundar a cooperação amistosa com a China. Segundo a agência de notícias oficial do Governo chinês, Xinhua, o compromisso do Grão-Duque foi dirigido ao novo embaixador no Luxemburgo, Hua Ning, que apresentou as cartas credenciais na quarta-feira.

O soberano referiu que as relações entre a China e o Luxemburgo melhoraram muito desde o estabelecimento de laços diplomáticos há cinco décadas.

O Grão-Duque acrescentou que os dois países deverão fazer esforços conjuntos para abranger novas áreas de cooperação e impulsionar as relações bilaterais.

Já o novo embaixador da China no Luxemburgo, Hua Ning, referiu que espera trabalhar com o Grão-Ducado para organizar uma série de atividades para comemorar os 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países.



