O Grão-Duque Henri festeja esta segunda-feira 63 anos, no dia em que o seu filho mais novo, o príncipe Sébastien, celebra também o seu aniversário, 26 anos. Pai e filho nasceram a 16 de abril.

Grão-Duque festeja hoje 63 anos

Sébastien é o mais novo dos cinco filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa.

Ao contrário daquilo que se pensa, o aniversário do Grão-Duque não é no dia 23 de junho, dia da festa nacional luxemburguesa. A data foi instituída em 1961 por questões meteorológicas. Até aí, a festa nacional era comemorada no dia do aniversário do monarca. A soberana da altura, a Grã-Duquesa Charlotte, decidiu atrasar os festejos do seu aniversário cinco meses (de 23 de janeiro para 23 de junho), de modo a que o maior número possível de pessoas participasse na festa nacional, um pouco por todo o país e em pleno Verão.