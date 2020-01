Xavier Bettel sublinhou que é preciso lembrar o que aconteceu no Holocausto para que "ninguém nunca esqueça o que acontece quando permitimos que o ódio se espalhe".

Luxemburgo 11 3 min.

Grão-duque e primeiro-ministro participaram nos 75 anos da libertação de Auschwitz

Ana TOMÁS Xavier Bettel sublinhou que é preciso lembrar o que aconteceu no Holocausto para que "ninguém nunca esqueça o que acontece quando permitimos que o ódio se espalhe".

O Grão-duque Henri e o primeiro-ministro, Xavier Bettel marcaram presença esta terça-feira, 27 de janeiro, nas comemorações dos 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau.

Numa cerimónia onde participaram vários sobreviventes do campo de concentração nazi e chefes de Estado e de governo de quase 60 países, o Grão-Duque e o primeiro-ministro luxemburgueses entregaram a insígnia de Oficial da Ordem de Mérito do Grão-Ducado do Luxemburgo ao jornalista Marian Turski, jornalista polaca de origem judaica e Presidente do Instituto Histórico Judaico de Varsóvia.

Papa sublinha que é dever lembrar o Holocausto e inadmissível a indiferença Em 27 de janeiro de 1945, as tropas soviéticas descobriram o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, o maior da Europa ocupada pela Alemanha nazi e onde foram mortos cerca de 1,1 milhões de pessoas, dos quais perto de um milhão de judeus.

Antigo prisioneiro de Auschwitz, Marian Turski reafirmou a importância da lembrança, sublinhando que o Holocausto pode acontecer novamente em qualquer lugar e a qualquer momento.

Entre 1,1 e 1,5 milhões de pessoas foram submetidas à fome, torturadas e assassinadas neste campo, que se tornou num símbolo do genocídio e da crueldade do homem para com o seu semelhante, no século XX.

11 O primeiro-ministro Xavier Battel e o Grão-duque Henri Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O primeiro-ministro Xavier Battel e o Grão-duque Henri Foto: AFP Os sobreviventes que participaram nas cerimónias lembraram o horror e os familiares que perderam no horror do campo de concentração nazi. Foto: dpa O presidente polaco Andrzej Duda presidiu às cerimónias. Foto: AFP O Grão-duque e o primeiro-ministro Foto: AFP Sobreviventes de Auschwitz depositaram coroas de flores para homenagear os milhares de judeus e outros prisioneiros assassinados naquele campo nazi. Foto: AFP Participaram 200 sobreviventes na cerimónia dos 75 anos da libertação de Auschwitz pelo Exército Vermelho, da antiga URSS. Foto: AFP Os sobreviventes deslocaram-se de todo o mundo. Foto. AFP Hermann Höllenreiner, sobrevivente do Holocausto, visita o antigo campo de concentração e extermínio nazi. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ Um membro da família de um sobrevivente tira uma foto de telemóvel durante a cerimónia de comemoração. Foto: AFP O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier colocou uma coroa de flores no muro da morte durante a cerimónia. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ Cerca de 7000 prisioneiros ainda estavam vivos quando o Exército Vermelho libertou Auschwitz, a 27 de Janeiro de 1945. Foto: AFP





"Para que ninguém nunca esqueça o que acontece quando permitimos que o ódio se espalhe"

Contra o esquecimento e para que a história não se repita foi também a mensagem que o primeiro-ministro luxemburguês quis deixar nestas comemorações, que, além de homenagear a memória dos milhões de vítimas do Holocausto, divulgou também os testemunhos dos últimos 200 sobreviventes do campo presentes nestas celebrações oficiais, presididas pelo presidente polaco, Andrzej Duda.

Foto: Christophe Olinger





"O 75º aniversário da libertação de Auschwitz-Birkenau deve servir como uma oportunidade para recordar e prestar homenagem aos homens, mulheres e crianças que ali foram assassinados, torturados e desumanizados sob o regime nazi e para recordar todas as atrocidades que aconteceram aqui e em toda a Europa", afirmou o primeiro-ministro Xavier Battel, no final das celebrações.

"Só quando morrer é que me vou livrar de Auschwitz” Os sobreviventes do Holocausto querem relembrar histórias para não dar espaço ao antisemitismo.

O chefe de estado luxemburguês sublinhou que "devemos sempre lembrar-nos do Holocausto para que ninguém nunca esqueça o que acontece quando permitimos que o ódio se espalhe" e que as celebrações do 75º aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau sirva para que as pessoas se ergam "fervorosamente contra todas as formas de intolerância, exclusão e discriminação dos outros".

"É uma honra estar na presença dos sobreviventes deste lugar horrível. Eles são a ligação direta com o passado, as testemunhas deste crime atroz", afirmou Xavier Bettel, no final da comemoração.

François Bausch no 75º aniversário do massacre de Sonnenburg

No próximo dia 31 de Janeiro, o vice-primeiro ministro e ministro da Defesa, François Bausch, representará o governo do Luxemburgo na vila polaca de Słońsk no âmbito do 75º aniversário do massacre de Sonnenburg, onde morreram mais de 90 luxemburgueses.

Na noite de 30-31 de janeiro de 1945, um destacamento das SS assassinou os 819 prisioneiros que ocupavam a então a prisão alemã da localidade, então designada de Sonnenburg (depois de 1945 passou a chamar-se Slońsk).

Entre as vítimas encontravam-se 91 jovens luxemburgueses, que se recusaram a servir na máquina militar nazi, recorda o governo do Grão-Ducado. O lugar tornou-se num dos símbolos mais importantes da história recente do Luxemburgo e da memória colectiva dos luxemburgueses, já que, juntamente com o massacre cometido contra os judeus do Luxemburgo, os homicídios de Sonnenburg são o maior crime perpetrado contra luxemburgueses durante a Segunda Guerra Mundial, salienta o executivo.